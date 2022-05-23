Разлучены войной: как сохранить близость на расстоянии

Сейчас многие пары находятся в отношениях на расстоянии. Кто-то уехал в другую страну, вынужденно сменил место жительства. Это может негативно влиять на отношения в паре.

Возникают взаимные оскорбления и претензии. Кажется, что партнер забыл тебя и живет своей жизнью. Что делать, чтобы сохранить отношения? Об этом в телеграм-канале "Психологическая поддержка" рассказывает Маргарита Шавловская, психолог-сексолог, член The European Society for Sexual Medicine, Ассоциации психологов Украины.

Отсутствие контроля усложняет ситуацию. Вы не выбирали быть в отношениях на расстоянии, это было вынужденным решением. Никто не знает, когда точно закончится война. Поэтому отношения как будто оказываются на паузе до Дня Победы.

Но жизнь – это то, что происходит здесь и сейчас. Поэтому может быть грустно оттого, что ты не можешь разделить с любимым человеком важные моменты.

Старайтесь делиться друг с другом вашими впечатлениями о дне, местах, которые хотели бы с партнером посетить, общими планами на будущее. Это позволит вам чувствовать присутствие любимого человека в жизни несмотря на расстояние.

В отношениях на расстоянии каждый должен решать свои проблемы самостоятельно. Иногда это может вызвать затруднения, если к этому вы привыкли перекладывать ответственность за свою жизнь на партнера. Это может приводить к недовольству, оскорблениям и претензиям. Попытайтесь включать свою взрослую часть личности и учиться решать жизненные вызовы самостоятельно.

В отношениях на расстоянии может возникать ощущение, что партнер не уделяет вам достаточно внимания. Кажется, что он мог бы звонить почаще, интересоваться вашими делами больше. Подумайте, почему вы чувствуете эмоциональный голод. Возможно, период на расстоянии от любимого можно использовать для усовершенствования других сфер жизни. Найти новое хобби, уделить время обучению, повысить квалификацию на работе.

Для того чтобы сохранить близость, создавайте общие ритуалы (например, звонки в определенное время, просмотр фильмов, занятия спортом онлайн).

Сосредоточьтесь на том, что вас объединяет. Вспоминайте общий отдых, встречи с друзьями, семейные традиции мирной жизни, веселые истории из ваших отношений.



Старайтесь жить полноценной жизнью там, где вы сейчас. Наполняйте свой день полезными делами, заботой о себе, общением с интересными людьми, новыми впечатлениями. Тогда вместо того, чтобы упрекать любимого, вам захочется поделиться с ним положительными эмоциями.

Не ставьте отношения на паузу. Не ожидайте, что все наладите, когда снова встретитесь. Старайтесь каждый день делать что-нибудь для того, чтобы улучшить отношения.

Отношения на расстоянии могут создавать впечатление, что у каждого из вас теперь своя жизнь. Может быть страх того, что партнер привыкнет жить без вас и ему понравится. Отношения на расстоянии могут являться кризисом для пары. Но это также позволяет узнать друг друга лучше, соскучиться и вывести отношения на новый уровень близости.

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