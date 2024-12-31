Разочарование года: Дэвид Бекхэм не получил желаемое звание от короля Чарльза

Дэвиду Бекхэму не удалось получить рыцарское звание от короля Чарльза в уходящем 2024 году.

В понедельник вечером был объявлен список награжденных рыцарским званием, а это более 1200 человек по всей Великобритании. Дэвида Бекхэма среди этих людей не оказалось.

Спекуляции о том, удостоится ли бывший футболист этой чести, не утихают с тех пор, как король Чарльз III взошел на престол. Однако Бекхэму все еще не удалось попасть в список, несмотря на хорошие отношения с королевской семьей. В этом году Бекхэм и его жена Виктория даже были приглашены в Букингемский дворец на один из государственных приемов короля.

Виктория и Дэвид Бекхэм на приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Напомним, в 2003 году Дэвид Бекхэм получил орден Британской империи от королевы Елизаветы II и с тех пор больше не получил других наград.

Как пишет express.co.uk в этом году чести удостоилась бегунья Кили Ходжкинсон, которая была названа Спортивной личностью года по версии BBC 2024, и горный велосипедист Том Пидкок после Олимпиады в Париже, а также звание получил Гарет Саутгейт — бывший тренер сборной Англии, ушедшего в отставку в начале лета.

Король Чарльз и Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

Уверенны, Дэвид Бекхэм, который сейчас находится на отдыхе с семьей в Майами не отчаивается.

Напомним, в этом году Дэвид Бекхэм стал послом фонда The King's Foundation короля Чарльза III. Королевский фонд ежегодно предлагает образовательные курсы примерно для 15 000 студентов, а также программы здоровья и благополучия.

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