Разрезала мечом торт: королева Камилла посетила праздничное мероприятие

Ее Величество прибыла праздничную вечеринку по случаю празднования 25-летия Эммауса Бристоля в Бэкфилдс-хаус, в Бристоле.

Сегодня королева Камилла появилась на публике в темно-синем пальто с поясом, подчеркивающим талию и обута в высокие замшевые сапоги на устойчивых квадратных каблуках, а на руках у нее были перчатки. У нее на воротнике пальто сверкала брошка в виде птицы, в ушах были жемчужные серьги, также королева сделала легкий дневной макияж и свою традиционную укладку.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королеву запечатлели в момент, когда она разрезала торт мечом от лорда-лейтенанта графства и города Бристоля. Разрезать торты мечами – своеобразная традиция в британской королевской семье.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Камилла в белоснежном пальто блистала на рождественском концерте. А очень скоро члены королевской семьи соберутся в Сандрингеме на ежегодном праздновании Рождества. В этом году впервые будут приглашены дети и внуки королевы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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