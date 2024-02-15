Разрезала мечом торт: королева Камилла устроила прием в Кларенс-хаусе, пока Чарльз отдыхает в Норфолке

Королева Камилла провела прием в Кларенс-хаусе, их с королем Чарльзом III лондонской резиденции. На мероприятии Камилла отметила столетие "Маковой фабрики", основанной после Первой мировой войны.

Королева разрезала праздничный торт огромным мечом, как это обычно делают многие члены королевской семьи.

На мероприятии Ее Величество появилась в темно-синее платье с приколотой к нему маковой брошью. У нее в ушах были жемчужные серьги, а на шее - любимая подвеска Kiki McDonough. Макияж и прическа королевы были классическими.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В течение последнего десятилетия королева Камилла поддерживала "Фабрику маков", посещая ее дом в западном Лондоне и Поле памяти Вестминстерского аббатства, заполненное маковыми крестами, накануне Дня памяти.

"Не могу поверить, что я была частью этого 10 лет. Я очень горжусь тем, что являюсь частью "Фабрики маков", потому что я видела замечательную работу, которую вы делаете. Сегодня так важно заботиться об этих ветеранах, потому что иногда им не уделяется столько внимания, сколько им нужно. Поэтому, если бы не вы и другие замечательные благотворительные организации, которые их поддерживают, я не знаю, что бы они делали", - сказала в своей речи Камилла.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, Ее Величество посетила два мероприятия, побывав в Национальном театре и в лондонской арт-студии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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