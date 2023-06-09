Разрезала торт и выпила вина: королева Камилла получила новое назначение и провела прием в Кларенс-хаусе

Супруга короля Чарльза – королева Камилла – получила новое назначение, теперь она является главнокомандующей Королевских уланов – это бронетанковый кавалерийский полк. По такому случаю королева устроила 8 июня прием в Кларенс-хаусе.

Мероприятие было довольно камерным, а одним из его почетных гостей стал 99-летний ветеран Второй мировой войны лейтенант Майкл де Бург, которого Камилла наградила медалью Бьюкена, а затем вручила мистеру де Бургу торт в честь его 100-летия, которое он отпразднует уже 11 июня.

Вместе с юбиляром Камилла разрезала большой красивый торт с золотым декором и выпила немного вина.

Королева Камилла и лейтенант Майкл де Бург / Фото: Getty Images

Королева Камилла и лейтенант Майкл де Бург / Фото: Getty Images

Для мероприятия она надела платье ME+EM в своем любимом синем оттенке. Оно было свободного фасона и с длинными рукавами. Образ Камилла дополнила прической, легким макияжем и множеством браслетов на запястьях, среди которых был ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels, который она почти никогда не снимает.

Ранее главнокомандующей Королевских уланов была королева Елизавета II, это назначение она получила от своего отца в 21-й день рождения, 21 апреля 1947 года. Для Камиллы это назначение тоже значит очень много, ведь ее отец, покойный майор Брюс Шанд, служил в 12-м уланском полку во время Второй мировой войны, завоевав Военный крест во время отступления в Дюнкерк в 1940 году и снова в Эль-Аламейне в 1942-м.

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