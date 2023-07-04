Разрезали торт: Чарльз и Камилла на праздничном мероприятии в Шотландии

Король Чарльз III и королева Камилла проводят эту неделю в Шотландии на Холирудской неделе.

Король и королева прибыли с визитом в Королевский лазарет Эдинбурга, основанный в 1729 году, он является старейшей больницей в Шотландии. Монархи приехали сюда, чтобы отпраздновать 75-летие Национальной службы здравоохранения.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

В этот раз Камилла сняла свой бежевый тренч, а под ним оказалось ее любимое платье с принтом в виде ландышей от дизайнера Фионы Клэр. В нем королева появлялась ранее на Chelsea Flower Show.

Образ Ее Величество дополняли жемчужные серьги, золотые подвески на шее и несколько браслетов. Макияж и прическа были классическими.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в темно-синем полосатом костюме, светлой рубашке и в своем любимом галстуке синего цвета с принтом.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Короля и королеву сфотографировали, когда они разрезали торт. Также они пообщались с постояльцами лазарета и с персоналом.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На предыдущем мероприятии в Шотландии Чарльз и Камилла открыли мемориальную доску у новых Юбилейных ворот, установленную у входа в Abbey Yard в ознаменование платинового юбилея королевы Елизаветы II, во дворце Холирудхаус.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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