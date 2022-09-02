Развели на деньги: гламурную дочь пресс-секретаря Путина ограбили

Во время просветительского марафона "Знание" Дмитрий Песков поделился душещипательной личной историей о том, как его старшая дочь Елизавета пострадала от действий телефонных мошенников. Мол, девушку "развели на деньги", вынудив сообщить мошенникам ее личные данные.

Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

Но благодаря тому, что у Елизаветы такой известный и влиятельный папа, украденное, конечно, удалось вернуть. Песков сказал, что это все благодаря службе безопасности банка. Случилось это происшествие с Лизой в прошлом году, пишет пропагандистское издание Spletnik.

"У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил и так далее... Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои пины и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги. То есть она была абсолютно осведомлена: и я, и банковские представители ей очень много и детально рассказывали, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. Но сила убеждения побеждает иногда знание, это такая вот парадоксальная вещь".

Лиза Пескова / Фото: instagram.com/lisa_peskova

Ранее, напомним, 24-летняя дочь кремлевского пресс-секретаря пожаловалась, что не может путешествовать из-за санкций, которые ввели на российское руководство за агрессию против Украины. Наследница кремлевского пропагандиста назвали введенные против нее санкции "несправедливыми и необоснованными".

О том, как санкции сказываются на детях российских чиновников и олигархов, мы рассказывали ранее.

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