Развод кронпринца Хокона и принцессы Метте-Марит: возможен ли такой вариант событий, чтобы спасти норвежскую монархию

Два недавних появления Метте-Марит на публике создали образ командной работы в семье и единства. Но, согласно последним новостям, этот идиллический портрет может оказаться не таким уж и идиллическим.

Сын Метте-Марит находится в тюрьме, а объяснения относительно ее связи с Эпштейном не убедили публику в ее невиновности, поэтому, похоже, развод между Метте-Марит и кронпринцем Хоконом действительно возможен, по крайней мере, для королевского дома, который ведет переговоры о его осуществлении таким образом, чтобы это «принесло пользу монархии», пишет норвежское издание Se og Hør.

Кронпринц Хокон совсем недавно появился на телеинтервью рядом с женой, держал ее за руку и даже произнес несколько поддерживающих фраз.

«У нас прочный фундамент. Мы вместе уже более 25 лет. И, к счастью, нам удалось построить его таким образом, чтобы оставаться едиными. А когда вы женаты, бывают хорошие дни и плохие дни», — сказал Хокон в конце разговора, добавив, что его партнерша — любящая, мудрая и очень сильная женщина. На тот момент ничто не указывало на возможное расставание.

Но, похоже, эта тема уже обсуждалась во дворце в ходе различных бесед, в том числе в связи с многочисленными встречами, посвященными кризису вокруг Метте-Марит. Вся семья пыталась разработать план действий в сложившейся ситуации, рассматривая развод как одно из возможных решений трудностей, с которыми столкнулась корона.

Но, по мнению некоторых экспертов, очень близких к королевскому двору, проблема заключается в том, что Хокон и Метте-Марит «очень любят друг друга», и развод для них является решением, предложенным дворцом, чтобы спасти то, что можно, и полностью дистанцироваться от двух скандалов, связанных с Мариусом Хойби и Джеффри Эпштейном. Но, решатся ли супруги не этот шаг, учитывая еще и проблемы со здоровьем Метте-Марит и необходимую ей пересадку легких на фоне хронического фиброза, пока что не известно.