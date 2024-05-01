Развод не помеха: почему Сара Йоркская и принц Эндрю много лет живут вместе

Они развелись 28 лет назад, но продолжают жить под одной крышей.

Принц Эндрю и Сара Йоркская проживают на территории огромного поместья Royal Lodge на территории Виндзорского парка в Беркшире с 2008 года. В этом огромном особняке 30 комнат и живут Сара и Эндрю в разных частях дома. Королевский биограф Эндрю Лоуни объяснил, почему экс-супруги продолжают делить одну крышу над головой.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

В эксклюзивном интервью Daily Express US он сказал: "Причина, по которой они до сих пор живут вместе, — это вечеринки, потому что они по-прежнему очень хорошие друзья, а отчасти потому, что хотят быть хорошими родителями. Она, конечно, получает все преимущества и статус, связанные с королевской семьей. Она может жить в Royal Lodge бесплатно, со всеми привилегиями поваров и прочего, и это дает ей статус, который для нее очень важен для заработка на жизнь", - говорит эксперт, цитирует его слова express.co.uk.

Сара Йоркская успешно монетизировала свое положение в королевской семье. Господин Лоуни пишет биографию Эндрю и Сары, которая, как ожидается, выйдет в следующем году. Вероятно, там будет много интересного.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Также ранее сообщалось, что Сара Йоркская дала обещание королеве Елизавете II перед смертью монарха. В одной из их бесед шла речь о том, что Сара никогда не покинет принца Эндрю, который всегда был любимым сыном покойной королевы и она переживала за его судьбу, особенно после громкого секс-скандала.

Сара Йоркская и корги королевы Елизаветы II / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

И хотя Сара не была любимой невесткой королевы и ее мужа принца Филиппа, именно она присматривает за двумя корги Елизаветы II, которые остались после смерти монарха.

Сара Йоркская и принц Филипп / Фото: Getty Images

Читайте также: