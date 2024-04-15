Развод не помеха: у Сары Йоркской и принца Эндрю есть один особенный ритуал

Сара Йоркская называет себя самой счастливой разведенной женщиной и не скрывает, что находится в очень хороших отношениях с бывшим мужем принцем Эндрю.

Они оба живут в Royal Lodge, особняке принца Эндрю с 30 комнатами в Большом Виндзорском парке. И хотя король Чарльз III уже говорил брату, что хочет, чтобы тот освободил особняк и перебрался в жилье скромнее, до сих пор принц Эндрю занимает именно эту королевскую резиденцию.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Сара, его бывшая жена, живет вместе с ним. Их аппартаменты расположены в разных частях дома, но у экс-супругов есть одна традиция, которую они продолжают соблюдать вот уже много лет после развода, пишет express.co.uk.

Сара и Эндрю каждый день встречаются за послеобеденным чаем.

"Мы сидим за столом и вместе пьем послеобеденный чай. Это очень важная часть нашей жизни", - описывает этот ритуал герцогиня Йоркская.

Ранее Сара говорила, что они "самая счастливая разведенная пара в мире", и защищала Эндрю после того, как он был втянут в скандал из-за своих связей с Джеффри Эпштейном.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Сара и Эндрю поженились в 1986 году и расстались лишь шесть лет спустя на фоне скандальных слухов о том, что герцогиня была в отношениях со Стивом Уайеттом. Официально развелись они в 1996 году.

Напомним, ранее мы писали, как королева Елизавета II выгнала Сару Йоркскую из Балморала и ее скандальные "романы" стали этому причиной.

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