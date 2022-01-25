Развод в испанском королевстве: принцесса Кристина ушла от мужа, который был уличен в измене

Развод в испанском королевстве: принцесса Кристина ушла от мужа, который был уличен в измене

Говорят, принцесса знала, что у мужчины есть другая, просто не было подходящего повода подать документы на официальное расторжение брака.

Сестра короля Испании Филиппа VI - инфанта Кристина - объявила о расставании с Иньяки Урдангарином, с которым прожила в браке 25 лет. Они поженились в 1997 году и вырастили четверых детей: сыновей Хуана, Пабло, Мигеля и дочь Ирэн.

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин / Getty Images

На прошлой неделе 54-летнего Иньяки сфотографировали папарацци во время прогулки по пляжу с другой женщиной. Писали, что он гулял со своей коллегой по юридической фирме Imaz&Asociados Айноа Арментией.

Принцесса Кристина в то же время знала, что ее муж с кем-то встречается, и снимки, опубликованные в прессе, не стали для нее шоком. Однако уже на этой неделе Кристина де Бурбон подтвердила свой развод с мужем Иньяки Урдангарином, сообщает испанское издание HOLA!

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин / Getty Images

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Пара выпустила заявление, в котором говорится: "По обоюдному согласию мы решили расторгнуть наш брак. Наша приверженность нашим детям остается неизменной. Поскольку это личное решение, мы просим к себе максимального уважения со стороны всех, кто нас окружает. Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин".

Инфанта Кристина - младший ребенок бывшего короля Хуана Карлоса I и королевы Софии, и остается шестой в очереди на престол после своей старшей сестры, инфанты Елены, герцогини Луго, и двух ее детей.

Принцесса Кристина / Getty Images

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