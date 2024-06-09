Развод в семье Спенсер: брат принцессы Дианы сделал громкое заявление

Чарльз, 9-й граф Спенсер объявил, что разводится со своей третьей женой Карен Вильнев.

Отношения графа с графиней Спенсер испортились из-за напряжения, связанного с написанием его душераздирающих мемуаров, подробно описывающих физическое и сексуальное насилие, которому он подвергся в школе-интернате. В марте пара объявила о предстоящем разводе сотрудникам Олторпа, семейного поместья Спенсеров в Нортгемптоншире.

Чарльз Спенсер с третьей женой Карен Вильнев / Фото: Associated Press

"Это очень печально", — заявил вчера вечером Чарльз Спенсер министерству финансов. "Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам и желаю Карен счастья в будущем", - сказал брат принцессы Дианы, пишет Daily Mail.

Карен стала третьей женой Чарльза Спенсера. Они поженились 18 июня 2011 года в поместье Олторп. Она филантроп, основательница и руководитель Международной благотворительной организации "Whole Child International", базирующейся в Лос-Анджелесе, которая работает для улучшения жизни сирот, брошенных или подвергшихся жестокому обращению детей. У пары есть общая дочь Шарлотта Спенсер, которая родилась в июле 2012 года. Кстати, девочка получила имя в честь покойной сестры Чарльза – Шарлотта Диана Спенсер. Что интересно почти такое же имя носит и принцесса Шарлотта Уэльская, внучка принцессы Дианы и дочь Кейт и Уильяма Уэльских.

Напомним, Чарльз был женат трижды. Его первой женой была модель Виктория Локвуд, родившая ему четверых детей (Китти, Амелию, Элизу и Луи Спенсеров).

Виконт Олторп, граф Спенсер и его первая жена Виктория Локвуд с их первой дочерью Китти Спенсер / Фото: Getty Images

А его второй женой стала Кэролайн Фрейд (в браке родился сын Эдмунт и дочь Лара).

Чарльз Спенсер со второй женой Кэролайн Фрейд / Фото: Getty Images

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