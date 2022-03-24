Развод во время войны: почему так происходит

Развод во время войны: почему так происходит

Крепкие супружеские отношения обычно основываются на многих важных вещах, среди которых любовь, взаимопонимание, поддержка и доверие друг к другу.

Во время войны, когда большинство населения страны уже долгое время погружено в ненормальные события, очень истощающие, иногда трудно строить нормальную коммуникацию с другими людьми, проявлять терпимость и понимание. Это сказывается на человеческих отношениях, в том числе и супружеских, а иногда даже приводит к их разрушению. Телеграм-канал "Психологическая поддержка" и психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказывает о причинах.

Что может быть причиной?

Не хватает ресурса для чувств. Любовь – это глагол! А в стрессовых условиях становится тяжело проявлять это чувство, совершать маленькие и большие добрые поступки для своей второй половины. Из-за "обнаженных нервов", когда внутри все "звучит, словно струна", а ситуация неопределенности или непосредственной опасности все продолжается и продолжается. Потому что жизнь изменилась, и теперь много сил и времени уходит на организацию элементарных бытовых вещей, а на отношения ресурса просто не хватает. Потому что есть более важные вещи, а остальные подождут победы. Расставляются ценностные приоритеты. Во время войны становится понятным, что главное, а что второстепенно в жизни. Начинают цениться вещи, о которых мы даже не задумывались в мирное время. И может случиться так, что это разные вещи для супружеских партнеров и точек соприкосновения нет. Переживание войны делает всех максимально честными, такими, как мы на самом деле и, иногда, это не та правда, которую мы готовы знать о своем партнере. Поэтому, возможен развод и построение отношений с тем, кто имеет схожие убеждения и ценности. Различное переживание стресса. Разрушить отношения может и разная реакция на стресс. У кого-то едва повысился уровень тревоги, а у другого - уже паника. Кто-то думает, как быстрее оказаться в безопасном месте, а кто готовится к защите. Разная реакция иногда мешает супругам объединиться, сплотиться, поддержать друг друга, чтобы вместе пережить эти сложные времена. Каждый остается один на один с собой и это закономерно ведет к постепенному разрыву отношений.

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