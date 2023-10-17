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"Разводись с Уильямом": принцессу Уэльскую призвали уйти от ее мужа - будущего короля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
652
Время на прочтение
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"Разводись с Уильямом": принцессу Уэльскую призвали уйти от ее мужа - будущего короля

Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / Фото: Associated Press

В выходные принцесса Уэльская посещала матч по регби во французском Марселе.

На чемпионат по регби во Франции принцесса Кэтрин приехала в белом жакете Zara и черных брюках и выглядела очень стильно. Подготовились к встрече с королевской особой и французские болельщики.

Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / © Associated Press
Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / Фото: Associated Press

Несколько фанатов были запечатлены с плакатами в руках, на которых были написаны фразы с призывом для Кейт развестись с принцем Уильямом.

У одного из мужчин был плакат с надписью на французском языке: "Разводись и выходи за меня замуж!". Его друг рядом с ним держал табличку с надписью на английском языке: "Нет, не он, Кейт, а я". Фотографии были опубликованы в социальной сети X.

Напомним, ранее в СМИ широко распространилась новость о расставании принца и принцессы Уэльских, но оказалось, что они вовсе не разводятся, а журналисты обсуждают из разрыв в 2007 году.

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Дата публикации
Просмотры
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