"Разводись с Уильямом": принцессу Уэльскую призвали уйти от ее мужа - будущего короля

На чемпионат по регби во Франции принцесса Кэтрин приехала в белом жакете Zara и черных брюках и выглядела очень стильно. Подготовились к встрече с королевской особой и французские болельщики.

Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / Фото: Associated Press

Несколько фанатов были запечатлены с плакатами в руках, на которых были написаны фразы с призывом для Кейт развестись с принцем Уильямом.

У одного из мужчин был плакат с надписью на французском языке: "Разводись и выходи за меня замуж!". Его друг рядом с ним держал табличку с надписью на английском языке: "Нет, не он, Кейт, а я". Фотографии были опубликованы в социальной сети X.

The first guy: ‘Divorce and marry me!’



The second guy: “No not him Kate but me”



The third guy (in the back):



We love these French rugby fans! #PrincessofWales #ENGvFIJ#RWC2023 pic.twitter.com/26aMiFaMUW — Fifi ❤️ The Waleses (@hellen3030) October 15, 2023

Напомним, ранее в СМИ широко распространилась новость о расставании принца и принцессы Уэльских, но оказалось, что они вовсе не разводятся, а журналисты обсуждают из разрыв в 2007 году.

Читайте также: