Реальные пилоты и боевые задачи: в кинотеатрах покажут фильм об украинской армейской авиации

Осенью, 10 октября, в украинский прокат выходит документальный фильм "Підйомна сила". В нем на реальных боевых задачах показали, как работает украинская авиация. В ленте снялись реальные пилоты и авиаторы, летавшие в окруженный Мариуполь, на остров Змеиный или выполнявшие задания в тылу врага.

Над картиной работали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.

"Главная идея фильма уместилась в его названии "Підйомна сила". Он именно об этой незримой силе, от которой сердце бьется быстрее и радостнее, от которой многотонные вертолетные машины поднимаются в воздух, как грациозная птица, дающая надежду и отгоняющая страх, заставляющая уступить даже гравитацию. Мы хотели, чтобы зритель не только увидел и почувствовал, но и самое главное – нашел ее источник в себе. Так что у нас была сверхсложная задача – показать то, что невозможно увидеть глазами, то, что невозможно препарировать и исследовать даже под самым мощным микроскопом", – сказал Тимур Фаткуллин.

Фильм состоит из настоящих историй. Его герои – борттехники, авианаводчики, инженеры и боевые пилоты сейчас защищают Украину. Зрители смогут увидеть, как проходит работа авиаторов ночью и в режиме радиотишины, а также во время тренировок и работы на полигоне.

Основная цель фильма – осветить особенности и специфику работы армейской авиации, передать чувства и характер людей, из которых этот отдельный мир состоит.

Идейно мы хотели рассказать истории о наших героях, которых до этого мир еще не слыхал. Передать их дух и вдохновить зрителя. В фильме мы раскрываем вопросы мотивации, внутренних чувств и переживаний, поддержки военных и Украины в целом", – добавил Александр Стратиенко.

Съемки проходили в течение года в Константиновке, Славянске, Полтаве, Харькове, Киеве и Львове. В результате получился настоящий документальный экшн, по сложности съемок напоминающий голливудский фильм. Весной снимали сцены с воздуха во время пусков ракет, зимой – в сложных метеоусловиях, а осенью – мокли под дождем.

"Кино об обычных людях, которые делают необычные вещи, скромно потом о них вспоминая. Эти люди – это целый род войск наших вооруженных сил. И это – армейская авиация", – отметила команда фильма.

"После просмотра "Підйомна сила" у вас будет стойкое послевкусие гордости, что у вас с этими пилотами и пилотесами одинаковый герб на паспорте. Уверена, вы будете удивлены откровенностью главных героев, которые с легкой улыбкой на устах рассказывают о самых безумных операциях. И это не только фильм о мужчинах и для мужчин. Женщины вас еще раз искренне удивят", – поделилась продюсер Юлия Гребеневская.

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