Ребенок без взрослых: как действовать и куда сообщать, рассказала Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в своем телеграмм-канале важной информацией о том, как поступить, если вы видите ребенка без взрослых.

В одном из эвакуационных автобусов, приехавших из Азовстали в Запорожье, на заднем сиденье была маленькая девочка. Четырехлетняя Алиса ехала рядом с незнакомой женщиной, потому что ее маму россияне оставили в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР".



То есть испуганная, маленькая Алиса сама убегает из оккупации, потому что ее мама в плену. Можете ли вы постичь этот ужас? Может ли это происходить в сердце Европы?



К сожалению, да. И это только один случай из тысяч, о которых мы не знаем. По последним данным, на горячую линию уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило обращение о розыске пропавших без вести почти 1900 детей. Поэтому в Справочнике Безбарьерности мы подготовили исчерпывающий материал "Как поступать и куда сообщать, если видите ребенка без взрослых".



Короткий чек-лист:



✔️Убедитесь, что ребенок действительно сам, а не взрослые куда-то отошли.

✔️Если ребенок нуждается в серьезной медицинской помощи, вызовите скорую.

✔️Успокойте ребенка, спросите, как его зовут, попробуйте узнать номер телефона родных.

✔️Уточните у ребенка, знает ли он свой адрес и когда последний раз был дома.

✔️Сообщите о ребенке в полицию или ближайшую службу по делам детей.

✔️Если не можете ждать их приезда, согласуйте в телефонном разговоре, можете ли вы передать ребенка администрации или работникам ближайшей больницы, вокзала, автобусной станции и т.д.

Главное – фиксируйте все, что происходит, с кем из служб вы разговариваете. И будем взаимно чуткими, потому что чужих детей не бывает – особенно на войне.

Читайте также: