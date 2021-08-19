Ребенок принцессы Беатрис потеснит в очереди на престол ее сестру Евгению: каким будет новый список претендентов

Ребенок принцессы Беатрис потеснит в очереди на престол ее сестру Евгению: каким будет новый список претендентов

Принцесса Беатрис сейчас находится в ожидании первого ребенка. Как его рождение изменит порядок престолонаследования в британской королевской семье?

Сейчас принцесса Беатрис занимается десятое место в списке всех претендентов на трон. Первенство у старшего сына королевы – принца Чарльза, он ждет своей очереди уже почти 73 года. За ним идет его старший сын - принц Уильям, и старший сын Уильяма - принц Джордж.

Сестра принцессы Беатрис - принцесса Евгения - занимает 11-е место в очереди на престол, но, когда Беатрис родит ребенка (это произойдет в октябре 2021 года), ее сын или дочь (пол ребенка принцессы пока что не известен) займет место Евгении и будет 11-м в очереди.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Сама Евгения будет 12-й в очереди, а ее сын Август Филипп Хоук Бруксбэнк опустится на еще одну ступеньку ниже и станет 13-м. Маловероятно, что все эти люди когда-либо окажутся на троне и получат корону.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения / Associated Press

Напомним, недавно принцесса Беатрис также намекнула, что они с Эдоардо Мапелли-Моцци не остановятся на одном ребенке. Возможно, разница между детьми будет н большой, как и в случае с сестрами Беатрис и Евгенией.

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