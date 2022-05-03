"Ребенок расширит кругозор": в России продают игрушечные машинки с нацистской символикой "Z"

"Ребенок расширит кругозор": в России продают игрушечные машинки с нацистской символикой "Z"

В РФ появились в продаже военные игрушки, на которых изображена буква "Z" – символ российского вторжения в Украину.

В России детям продолжают прививать любовь к войне, нацизму и захватничеству. В соцсети появились снимки игрушечного военного транспорта с символикой "Z" на российском флаге, который продают в магазинах Екатеринбурга и в онлайн-магазине.

В ассортименте есть самосвал, бензовоз, автомобили с ракетой, ракетной системой, беспилотником и тентом.

Стоимость игрушек под названием "Автомобиль Z" – от 600 до 800 рублей.

"В процессе игры ребенок расширит кругозор, познакомится с автомобилями, разовьет координацию движений и пространственное мышление", — так описывают товар на странице онлайн-магазина.

Украинские пользователи соцсети шокированы игрушками, которыми россияне предлагают играть детям.

"Готовят маленьких рашистов к алчности чужих земель, убийству невинных людей. Вас ничто не спасет.

Рашистики будут играть и представлять, как приехали в Украину и изнасиловали девочку, а отца и маму расстреляли. Это патология рашиста, вы больны и это не лечится", — написала одна из пользователей Сети.

Ранее мы писали о том, что у России в продаже появились камуфляжные комбинезоны для младенцев.

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