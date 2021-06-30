Рецепт от телезвезды: Маричка Падалко в цветочном платье приготовила клубничный десерт

Ведущая ТСН поделилась рецептом клубничной панна-котты.

Маричка Падалко любит готовить для своей семьи. Она всегда делает это с удовольствием. На этот раз ведущая решила порадовать своих детей десертом — панна-котта с клубничным желе и свежей клубникой.

В Instagram Падалко опубликовала видео, на котором пошагово демонстрирует приготовления десерта. В ролике она появилась в романтической голубом платье с цветочным принтом, которое очень ей идет.

"Это простой рецепт, который гарантированно получится у каждого. Единственное что — на него надо запланировать немного времени, которое потребуется для застывания каждого слоя десерта.

Что нужно на 6 порций (300 мл)

1 пакет желе со вкусом клубники @mriya_official

Три пакета панна-котта со вкусом клубники @mriya_official

Свежие ягоды для декора (мята тоже)

Приготовление:

Приготовить первый слой десерта по инструкции на пакетике желе (или по моему видео)

Дать смеси остыть перед тем, как разливать в креманки. На дно каждой можно положить свежие фрукты

Поставить на несколько часов в холодильник

Приготовить панна-котту по инструкции — (см. видео)

Дать панна-котте снизить температуру до комнатной перед тем, как залить ею первый слой десерта

Поставить креманки в холодильник

Когда верхний слой десерта почти застынет, украсить его свежими фруктами

Вы можете придумать свою комбинацию слоев — взять другое желе, например, апельсиновое или несколько различных его слоев. Главное, чтобы слой панна-коты был над желе, потому что у нее легче текстура, которая не выдержит над собой желе.

Сочетание желе, панна-котты и свежих фруктов делает десерт очень легким и не приторный. Я раньше была предвзятая относительно желейных продуктов через знакомый с детства некий "химический" привкус и чрезмерную сладость. Но в этих продуктах этого нет в первую очередь из-за натуральных красителей. А панна-котта и вообще получается "ресторанная" на вкус. Кто уже пробовал, может подтвердить.

Пока сезон клубники длится, можете попробовать! Приятного петита".

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