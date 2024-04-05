Речь принцессы Уэльской сравнивают со словами королевы Елизаветы II: что она сказала

Кейт Миддлтон объявила о своем диагнозе рака в видеообращении, опубликованном 22 марта. Королевский эксперт и редактор журнала Vanity Fair Салли Беделл Смит сказал, что одна из ее цитат очень похожа на то, что говорила покойная королева Елизавета II.

На видео, опубликованном Кенсингтонским дворцом, Кейт, которая подвергалась бесчувственным шуткам и теориям заговора во время своего исчезновения с поля зрения, рассказывает миру, что проходит курс лечения от рака, обнаруженного после операции на брюшной полости в январе.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Рассказывая об этом людям Кейт также проявила сочувствие к тем, кто так же, как она борется с раком. Беделл Смит отметил: "Когда она закончила фразой "Ты не одинок", это звучало так, как будто так сказала бы королева Елизавета. "Это было очень похоже на то, что сказала королева Елизавета во время Covid , когда она произнесла фразу: "Мы все в этом вместе", цитирует ее слова express.

Принцесса Кейт и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Она знала, что многие люди, читающие или смотрящие, знают кого-то, кто болен раком. Она знала об этом. Это был способ утешить людей по поводу ее состояния и придать им смелости. Не было никаких признаков жалости к себе. Она проявила честность. Она нашла правильный баланс", - говорит эксперт.

Ранее мы рассказывали, что зоркие поклонники заметили две важные детали в видео принцессы Кейт, где она рассказала о своем диагнозе.

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