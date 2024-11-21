Редкая находка: особенная рождественская открытка Чарльза и Дианы выставлена на продажу

Рождественская открытка 80-х годов, подписанная тогдашним принцем Чарльзом и его первой женой принцессой Дианой, выставлена на продажу на eBay.

На редкой королевской находке датированной 1985 годом есть фотография пары с детьми, принцами Уильямом и Гарри, которым тогда было три и один год.

На семейном портрете, который продается на eBay, старший сын поднимает своего младшего брата и улыбается в камеру, сидя вместе на шетлендском пони. На открытке написано:

"Вам обоим от Чарльза и Дианы" и стоят подписи принца и принцессы Уэльских.

Рождественская открытка Дианы и Чарльза, фото: eBay

Открытка является еще более редкой, учитывая, что членам королевской семьи долгое время не разрешалось давать автографы из-за риска подделки подписи.

Цена открытки на eBay составляет 2949 долларов. Ее продает нынешний владелец, проживающий в США.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядели рождественские открытки принцессы Дианы и принца Чарльза до развода королевской пары.

Принц Чарльз и принцесса Диана в Кенсингтонском дворце с принцем Уильямом его игрушкой-коалой / Фото: Getty Images

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