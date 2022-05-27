Редкие домашние кадры, предоставленные королевой: BBC покажет документальный фильм о жизни Елизаветы II

Королева Елизавета II предоставила BCC беспрецедентный доступ к ранее неопубликованным кадрам из ее детства и юных лет.

В новом документальном фильме "Елизавета: невидимая королева" будут представлены домашние кадры, снятые самой королевой, ее родителями – королем Георгом VI и королевой Елизаветой, а также супругом принцем Филиппом. Фильм "Елизавета: невидимая королева" выйдет в эфир на BBC в воскресенье.

Ее Величество записала вступительное слово к уникальному документальному фильму о ее жизни. В нем она говорит:

"Камеры всегда были частью нашей жизни. Я думаю, есть разница в просмотре домашнего фильма, когда вы знаете, кто находится по ту сторону объектива, держа камеру. Это добавляет ощущение близости. Как и многие другие семьи, мои родители хотели вести запись наших драгоценных моментов вместе. И когда настала наша очередь нашей семьи, мы сделали то же самое. Мне всегда нравилось запечатлевать семейные кадры.

Принцесса Елизавета со своим дедом королем Георгом V и бабушкой королевой Марией Текской / Фото: Getty Images

Частные фотографии часто могут показать веселье, скрытое за формальностью. Я полагаю, что почти в каждой семье есть коллекция фотографий или фильмов, которые когда-то регулярно просматривались, чтобы вспомнить драгоценные моменты, но которые со временем заменяются более новыми изображениями и более свежими воспоминаниями. Вы всегда надеетесь, что будущие поколения сочтут их интересными, и, возможно, удивитесь тому, что вы тоже когда-то были молодыми", - сказала королева Елизавета II.

Как пишет Hello!, 75-минутный фильм BBC "Елизавета: невидимая королева" покажет ее жизнь в возрасте всего нескольких месяцев в 1926 году до ее коронации в 1953 году и расскажет о семейной жизни, которой она наслаждалась со своими родителями и сестрой принцессой Маргарет, а также ее собственной семьей – с принцем Филиппом и детьми.

Принцесса Елизавета и принц Филипп на Мальте, 1949 год / Фото: Getty Images

Документальную ленту покажут на BBC ONE и BBC iPlayer в воскресенье, 29 мая.

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