Редкие фото со дня помолвки князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, которые были сделаны 70 лет назад
5 января 1956 года князь Монако Ренье III и голливудская актриса Грейс Келли объявили о своей помолвке.
Мы уже рассказывали ранее, что князь Монако преподнес своей возлюбленной в честь их помолвки аж два помолвочных кольца. Одноиз них было с бриллиантами и рубинами, словно отсылка к цветам флага Монако. Это было первое кольцо и на фото, сделанные именно 5 января в день помолвки, Келли как раз предстала с этим украшением на пальце. Но кольцо называли немного старомодным, поэтому князь Ренье III решил сделать еще один подарок своей будущей жене.
Второе кольцо было классическим с крупным бриллиантом, оправленным в платину и обрамленным двумя багетными камнями в центре изумрудной огранки весом 10,48 карата от ювелирного Дома Cartier. Его Грейс Келли носила всю последующую жизнь в браке с князем.
Это фото было сделано 5 января 1956 года, на нем Ренье III Монакский и Грейс Келли показывают матери актрисы обручальное кольцо. Снимок был сделан в загородном клубе Филадельфии.
Знаменитая королевская свадьба состоялась 18 апреля 1956 года в Монако, положив начало истории любви голливудской звезды и монарха, которая сделала ее княгиней.