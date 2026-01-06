Редкие фото со дня помолвки князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, которые были сделаны 70 лет назад

Князь Ренье III и Грейс Келли / © Getty Images

Реклама

Мы уже рассказывали ранее, что князь Монако преподнес своей возлюбленной в честь их помолвки аж два помолвочных кольца. Одноиз них было с бриллиантами и рубинами, словно отсылка к цветам флага Монако. Это было первое кольцо и на фото, сделанные именно 5 января в день помолвки, Келли как раз предстала с этим украшением на пальце. Но кольцо называли немного старомодным, поэтому князь Ренье III решил сделать еще один подарок своей будущей жене.

Первое помолвочное кольцо Грейс Келли / © Associated Press

Второе кольцо было классическим с крупным бриллиантом, оправленным в платину и обрамленным двумя багетными камнями в центре изумрудной огранки весом 10,48 карата от ювелирного Дома Cartier. Его Грейс Келли носила всю последующую жизнь в браке с князем.

Второе помолвочное кольцо Грейс Келли / © Getty Images

Это фото было сделано 5 января 1956 года, на нем Ренье III Монакский и Грейс Келли показывают матери актрисы обручальное кольцо. Снимок был сделан в загородном клубе Филадельфии.

Реклама

Мама Грейс Келли, князь Ренье III и сама Грейс в день объявления о помолвке с князем Монако / © Getty Images

Знаменитая королевская свадьба состоялась 18 апреля 1956 года в Монако, положив начало истории любви голливудской звезды и монарха, которая сделала ее княгиней.