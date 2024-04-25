Редкие кадры из 80-х: принцесса Диана и королева Камилла в объективах папарацци

Несмотря на то, что принцесса Уэльская Диана не очень любила Камиллу Паркер-Боулз, иногда они все же приятельствовали.

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. На тот момент принц Уэльский уже более десяти лет был знаком и дружил с Камиллой. И не просто дружил, а даже намеривался на ней жениться, но королева Елизавета II была категорична в этом вопросе и сказала свое решительное нет.

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Поэтому после женитьбы с Дианой Чарльз продолжал общаться с Камиллой и ее мужем Эндрю Паркер-Боулзом. Они можно сказать дружили семьями.

Иногда Диану и Камиллу фотографировали репортеры на совместных прогулках. Мы собрали несколько таких редких фотографий из королевских архивов.

На этом фото Диана и Камилла запечатлена по пути на ипподром Ладлоу, куда приехали, чтобы понаблюдать за лошадью на которой принц Чарльз принимал участие в соревнованиях для любителей-всадников. В тот день будущий король финишировал вторым.

Принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Очень часто Диана и Камилла встречались именно на скачках. Этот снимок был сделано на тот же ипподроме в 80-х.

Принцесса Диана и королева Камилла / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в биографии Эндрю Мортона, "Диана. Настоящая история из ее уст", рассказывала, что не была в восторге от этой дружбы, более того по началу не очень понимала, почему Камилла все время находилась рядом с ее мужем Чарльзом. Но, потом, конечно, все стало на свои места.

Камилла Паркер-Боулз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы вспоминали, какой цвет волос носила Камилла Паркер-Боулз в 80-х.

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