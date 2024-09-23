Редкие кадры из военно-морской школы: чем занимается на учебе принцесса Леонор

В прошлом месяце принцесса Леонор начала обучение в Военно-морской школе.

На днях ВМС Испании опубликовали видеозапись наследницы престола, которая совершает свой первый выход в море вместе с другими своими однокурсниками.

"На этой неделе курсанты Военно-морского училища совершили свой первый выход в море в рамках этого курса на учебных катерах. Их обучали таким важным маневрам, как подъем людей из воды".

На видео принцесса Леонор появилась одетая в военную форму и с улыбкой на лице. В команде с другими курсантами принцесса изучала карту, спасала манекен из воды и делала многое другое во время увлекательного учебного процесса.

Напомним, Леонор отправилась на учебу в конце августа. Здесь она проведет следующие четыре месяца, прежде чем отправится в учебный круиз вокруг света на борту учебного судна Juan Sebastián Elcano.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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