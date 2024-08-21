Редкие кадры с бойфрендом: как выглядела принцесса Маргарет в купальнике

Сегодня, в день рождения принцессы Маргарет, вспоминаем ее любимое место для отдыха – остров Мюстик. Она называла это место единственным, где может расслабиться.
Эти кадры были сделаны 1 февраля 1976 года, когда 46-летняя принцесса отправилась на отдых со своим тогдашним бойфрендом Родди Ллевеллином, с которым у принцессы был многолетний роман.
Как раз в тот отпуск и были сделаны снимки младшей сестры королевы Елизаветы II в купальнике.
В конце 70-х принцесса Маргарет носила слитный купальник с поясом и свободными шортами, в котором был подчеркнут ее бюст. Он был без бретелек, поэтому загар ложился на тело Маргарет равномерно.
Напомним, ранее мы показывали вам пляжные образы принцессы Дианы в купальниках.
Читайте также:
- Принцессы на пляже: как выглядят венценосные дамы в купальниках
- Обожала там отдыхать: как выглядит любимый остров принцессы Маргарет
- От принцессы Дианы до Грейс Келли: как выглядели королевские особы в купальниках