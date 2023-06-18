Редкие семейные снимки: Джилл Байден показала мужа-президента в молодости и своего отца

В честь Дня отца, который во многих странах мира празднуется в третье воскресенье июня, первая леди США - 72-летняя Джилл Байден - поделилась в Instagram особыми фотографиями. Женщина опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена с мужем Джо Байденом много лет тому назад.

Пара сидит на улице вместе с тремя своими детьми: сыновьями Бо и Хантером от первого брака мужчины, а также их совместной дочерью Эшли.

"Джо, спасибо тебе за то, что ты лучший папа для наших детей. Я люблю тебя, с Днем отца", - подписала она снимок.

Также Джилл решила поздравить с праздником и своего отца Дональда Джейкобса, которого уже нет в живых.

"Поздравляю папу с Днем отца. Я до сих пор представляю, как ты сидишь в своем любимом кресле и читаешь газету или переключаешь телеканал, чтобы посмотреть игру Филлис. Ты бы гордился их сезоном в этом году. Скучаю по тебе, папа", - написала первая леди.

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