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Редкие семейные снимки: Джилл Байден показала мужа-президента в молодости и своего отца

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1491
Время на прочтение
1 мин
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Редкие семейные снимки: Джилл Байден показала мужа-президента в молодости и своего отца

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Первая леди показала ранее неопубликованные фотографии.

В честь Дня отца, который во многих странах мира празднуется в третье воскресенье июня, первая леди США - 72-летняя Джилл Байден - поделилась в Instagram особыми фотографиями. Женщина опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена с мужем Джо Байденом много лет тому назад.

Пара сидит на улице вместе с тремя своими детьми: сыновьями Бо и Хантером от первого брака мужчины, а также их совместной дочерью Эшли.

"Джо, спасибо тебе за то, что ты лучший папа для наших детей. Я люблю тебя, с Днем отца", - подписала она снимок.

Также Джилл решила поздравить с праздником и своего отца Дональда Джейкобса, которого уже нет в живых.

"Поздравляю папу с Днем отца. Я до сих пор представляю, как ты сидишь в своем любимом кресле и читаешь газету или переключаешь телеканал, чтобы посмотреть игру Филлис. Ты бы гордился их сезоном в этом году. Скучаю по тебе, папа", - написала первая леди.

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Дата публикации
Просмотры
1491
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