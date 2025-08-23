Редкий гость в Балморале: кого король Чарльз пригласил на каникулы в свое шотландское поместье

Король Чарльз III / © Associated Press

Мы уже знаем, что к монарху на отдыхе присоединятся принц и прицнесса Уэльские с детьми, а также на днях стало известно, что еще один редко встречающийся гость появится со своей семьей в Хайленде.

Речь идет о пасынке принцессы Беатрис Йоркской — Кристофере, сыне ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци от прерыдущих отношений с американским архитектором Дарой Хуанг. Кристофер, который сейчас с матерью во Флориде проведет часть летних каникул в Шотландии с отцом и своей мачехой Беатрис, присоединясь к королю Чарльзу и королеве Камилле в их поместье, сообщает Daily Mail.

Эдоардо, принцесса Беатрис и Кристофер / © Associated Press

Напомним, на Рождество Кристофер, которого в семье называют Вульфи, присоединился к принцессе Беатрис, Эдоардо и остальным членам королевской семьи в поместье Сандрингем. У принцессы Беатрис особые отношения со своим пасынком, и она с любовью называет его своим «бонусным сыном».

Эдоардо, принцесса Беатрис и Кристофер в Сандрингеме на Рождество / © Associated Press

Отметим, Беатрис и Эдоардо также воспитывают двоих общих дочерей — Сиенну и Афину. Недавно мы показывали, что старшая дочь ну просто копия ее мама в детстве.