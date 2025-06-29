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Редкий кадр: брат принцессы Дианы поделился семейным фото из его дома в Элторпе
Граф Спенсер поделился снимком портретов, которые висят в его доме в Элторпе.
В последнее время Чарльз Спенсер часто делится снимками своей семьи и особенно архивными фотографиями.
«Наверху лестницы в Saloon (центральном зале) в @althorphouse — несколько семейных портретов XX века: мой прадед (внизу слева) работа сэра Уильяма Орпена, мой дедушка (внизу справа) работа Огастеса Джона, Диана и я "(работа Нельсона Шэнкса), и мой отец (работа Пола Брейсона) в центре — добрый и любящий патриарх семьи», — написал Чарльз.
Ранее на этой неделе Чарльз Спенсер делился еще одним редким семейным снимком, на котором были запечатлены его сестры, отец и мачеха.