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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

Редкий кадр: брат принцессы Дианы поделился семейным фото из его дома в Элторпе

Граф Спенсер поделился снимком портретов, которые висят в его доме в Элторпе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер

Чарльз Спенсер / © Associated Press

В последнее время Чарльз Спенсер часто делится снимками своей семьи и особенно архивными фотографиями.

«Наверху лестницы в Saloon (центральном зале) в @althorphouse — несколько семейных портретов XX века: мой прадед (внизу слева) работа сэра Уильяма Орпена, мой дедушка (внизу справа) работа Огастеса Джона, Диана и я "(работа Нельсона Шэнкса), и мой отец (работа Пола Брейсона) в центре — добрый и любящий патриарх семьи», — написал Чарльз.

Фото Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Фото Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Ранее на этой неделе Чарльз Спенсер делился еще одним редким семейным снимком, на котором были запечатлены его сестры, отец и мачеха.

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Дата публикации
Количество просмотров
198
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