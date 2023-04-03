Редкий кадр: герцогиня Софи блистала на церемонии в прозрачном платье

Супруга принца Эдварда, герцогиня Эдинбургская Софи, всегда славилась скромным и элегантным стилем. Но был у нее один выход, который запомнился нам нарядом, который сегодня невозможно на ней даже представить.

Герцогиня Софи как покровительница Института дислексии присутствовала на ужине в честь вручения премии Института дислексии в The Дорчестер, 9 ноября 2005 года. И в тот день на публике появилась в ярко-красном платье с прозрачными вставками. Это красное платье с россыпью пайеток под грудью и на подоле она сочетала тогда с остроносыми туфлями на каблуках и молочно-белым клатчем, а также лаконичными серьгами в ушах, скромным макияжем и укладкой.

Такой выбор платья был достаточно смелым для Софи, учитывая ее королевский статус.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, как и покойная монарх королева Елизавета II однажды приехала на светское мероприятие в полупрозрачном платье. В тот вечер королева направлялась на банкет в финской резиденции в Лондоне, устроенный президентом и миссис Ахтисаари из Финляндии. На королеве было нежно-розовое платье с прозрачными рукавами и расшитое пайетками. К наряду королева тогда подобрала серебристую сумку и такие же туфли на каблуках.

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее стиль сегодня / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи с дочерью леди Луизой / Фото: Getty Images

Читайте также: