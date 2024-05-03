Редкий кадр: как королева Елизавета II каталась на велосипеде в Виндзоре

Это фото было сделано в начале апреля 1942 года, за десять лет до восшествия Елизаветы II на британский престол.

Когда в 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение сложить с себя королевские полномочия, герцог Сассекский заявил, что жить в королевской семье ему было так плохо, что буквально не было возможности даже покататься на велосипеде.

Через время Кейт и Уильям его даже потролили, опубликовав фотографию своего младшего сына принца Луи на красном велосипеде.

Как видим на фото из архивов, королева Елизавета II также могла себе позволить проехаться на байке, если хотела этого. Этот кадр был сделан 4 апреля 1942 года в Виндзоре. Принцессе тогда было 16 лет.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ранее мы предлагали вам посмотреть целую подборку фотографий члены королевской семьи на катаются на велосипедах.

Читайте также: