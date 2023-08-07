Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Редкий кадр: как принц Филипп с сыном Чарльзом на катере катался

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
634
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Редкий кадр: как принц Филипп с сыном Чарльзом на катере катался

Принц Филипп с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

Принц Чарльз никогда не был близок со своим отцом, но в королевских архивах есть кадры, на которых видно, что иногда они все же проводили время вместе.

Это фото как раз одно из них. Снимок был сделан в этот день, 7 августа 1957 года. Принцу Чарльзу тогда было 9 лет.

На фото супруг королевы Елизаветы II - принц Филипп улыбается из кабины своего скоростного катера после того, как его отбуксировали к дому его друга и советника по яхтингу Уффы Фокса, когда его судно сломалось во время заплыва по реке Медина в Каусе.

Вместе с Филиппом на борту катера был и его маленький сын Чарльз.

Принц Филипп с сыном Чарльзом / © Associated Press
Принц Филипп с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали трогательное фото принца Филиппа с маленьким Чарльзом, когда их сфотографировали в аэропорту после возвращения с Мальты.

Читайте также:

Красавец и большой шутник: чем удивлял принц Филипп

Красавец и большой шутник: чем удивлял принц Филипп

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
634
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация