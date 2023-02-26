Редкий кадр: как принцесса Диана в мини-юбке играла в теннис

Сегодня в архиве нам попалось фото принцессы Дианы, которое, возможно, вы никогда раньше не видели.

Принцесса Уэльская Диана иногда брала в руки теннисную ракетку. Однажды ее запечатлели во время открытия европейского офиса Международной женской теннисной ассоциации в теннисном клубе Вандербильта в Лондоне. Это было в июне 1988 года, спустя четыре года после рождения принца Гарри, младшего сына Дианы и Чарльза.

Диане было тогда 27 лет, и она уже была мамой двоих сыновей. Принцесса выглядела прекрасно и была даже слишком стройной. На Диане была миниатюрная белая юбка в складку, полосатый с белым топ и длинны кардиган сверху, обута она была в белые кроссовки и высокие белые носки. В руках держала теннисную ракетку.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Примечательно, что ее невестка Кейт Миддлтон, которая с недавних пор тоже носит титул принцессы Уэльской, тоже поклонница тенниса.

В сентябре 2021 года Кэтрин была запечатлена за игрой в теннис с чемпионкой British US Open Эммой Радукану в Национальном теннисном центре LTA в Лондоне. На Кейт тогда была синяя с белым мини-юбка и олимпийка, а обута Кэтрин была в белые кроссовки.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кстати, дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта – тоже очень любит теннис и занимается им.

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