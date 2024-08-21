Редкий кадр: как принцесса Маргарет отдыхала с мужем на Сардинии

Младшая сестра королевы Елизаветы II любила понежиться на море.
Это фото было сделано 21 августа 1966 года, в 36-й день рождения принцессы Маргарет, который она провела со своим мужем Энтони Армстронг-Джонсом на Средиземном море в Италии.
Принцесса была запечатлена в тот день на пляже морского курорта Порто-Черво на побережье Сардинии. На ней был белый топ и юбка на пуговицах, в руках белая сумка в принт черных ромбов, а обута она была в белые босоножки на плоской подошве. Волосы принцессы были распущены и развивались на ветру.
Напомним, принцесса Маргарет обожала отдыхать на острове Мюстик. Ранее мы показывали, как выглядит сегодня любимый остров британской принцессы.
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