Редкий кадр: как принцесса Маргарет отдыхала с мужем на Сардинии

Это фото было сделано 21 августа 1966 года, в 36-й день рождения принцессы Маргарет, который она провела со своим мужем Энтони Армстронг-Джонсом на Средиземном море в Италии.

Принцесса была запечатлена в тот день на пляже морского курорта Порто-Черво на побережье Сардинии. На ней был белый топ и юбка на пуговицах, в руках белая сумка в принт черных ромбов, а обута она была в белые босоножки на плоской подошве. Волосы принцессы были распущены и развивались на ветру.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Маргарет обожала отдыхать на острове Мюстик. Ранее мы показывали, как выглядит сегодня любимый остров британской принцессы.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II на острове Мюстик / Фото: Getty Images

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