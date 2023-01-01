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Редкий кадр: как принцесса Маргарет в купальнике каталась на водных лыжах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1051
Время на прочтение
1 мин
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Редкий кадр: как принцесса Маргарет в купальнике каталась на водных лыжах

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Сейчас у членов королевских семей новогодние каникулы. Мы вряд ли увидим новые фотографии с прогулок королевских особ в ближайшие несколько недель. Поэтому покажем вам милый кадр, который нашли в архиве.

На этом снимке запечатлена принцесса Маргарет – родная и единственная сестра королевы Елизаветы II. Она катается на водных лыжах в Саннингхилл-парке, в Виндзоре, 9 июля 1967 года.

Это изображение является одним из серии снимков, сделанных Рэем Беллисарио, которого считают настоящим папарацци и человеком, который часто огорчал королевскую семью своим неформальным и часто нежелательным поведением и стилем фотографий.

Принцесса в полосатом купальнике и, похоже, в шапочке для плавания.

Принцесса Маргарет / © Getty Images
Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

У нас также есть целая подборка фотографий королевских особ в купальниках. Там и княгиня Монако Шарлин, и Грейс Келли, и принцесса Диана.

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Дата публикации
Просмотры
1051
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