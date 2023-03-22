Редкий кадр: как выглядела королева Елизавета II после первых родов

Этот кадр был снят как раз в 1948 году, Елизавете тогда было 22 года. Предположительно, уже после того, как она родила первенца. Запечатлена принцесса в платье с короткими рукавами и драпировкой на груди, а ее бюст выглядит пышным, словно она как раз вскармливает младенца грудью. У нее на шее две нити жемчуга, в ушах - цветочные серьги, на пальце - кольца, а на запястьях - несколько браслетов. Прическа и макияж очень лаконичные, принцесса выглядит прекрасно.

Принцесса Елизавета II в молодости / Фото: Getty Images

Напомним, принц Чарльз появился на свет во время домашних родов, которые проходили в Букингемском дворце. Первые роды Елизавете дались непросто. Процесс длился около 30 часов, все это время в Букингемском дворце с ней находились акушеры, а герцог Эдинбургский Филипп, не присутствовавший на родах, пытался в это время отвлечь себя игрой в сквош. Скорее всего, герцог тоже переживал, но виду не подавал.

Присутствовал на родах принц Филипп лишь в четвертый раз, когда королева Елизавета II рожала своего третьего сына - принца Эдварда. Кстати, именно он недавно получил титул герцога Эдинбургского, который ранее принадлежал его отцу, а после смерти Филиппа в 2021 году был возвращен короне.

К слову, это фото было сделано в 1949 году, когда принцу Чарльзу уже исполнился год.

Портрет Маркуса Адамса принцессы Елизаветы и ее маленького сына принца Чарльза, 1949 год / Фото: Getty Images

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