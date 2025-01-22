Редкий кадр: как выглядели родители королевы Камиллы в день своей свадьбы

Брюс Миддлтон Хоуп Шанд родился 22 января 1917 года, в Лондоне. Был офицером британской армии, служившим во Франции в составе Британского экспедиционного корпуса во время Второй мировой войны.

После войны он стал торговцем вином. Об этом его дочь Камилла много рассказывала на публике, говоря, что в их доме всегда было много вина.

Брюс женился на Розалинд Кьюбитт, дочери Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкома. Розалинд родилась 11 августа 1921 года в Лондоне. Бабушка Розалинд – Алиса Кеппел - была любовницей короля Эдуарда VII.

В 1939 году Розалинда была названа "Дебютанткой года".

Их свадьба с Брюсом состоялась 2 января 1946 года в церкви Святого Павла в Лондоне. На невесте в этот день было атласное платье с небольшим квадратным вырезом и длинными рукавами (все таки церемония была зимой), а на голове был цветочный ободок, к которому была прикреплена белая фата. Брюс шел к алтарю в военной форме.

Майор Брюс Шанд и Розалинд Кьюбитт в день их свадьбы, 2 января 1946 года / Фото: Getty Images

В этом браке родилось две дочери: Камилла (родилась в 1947 году) и Аннабель (родилась в 1949 году), и сын Марк (1951–2014).

Камилла Шанд и ее сестра Аннабель, 1952 год / Фото: Getty Images

Розалинда умерла в 1994 году в возрасте 72 лет от остеопороза, и ее борьба с болезнью вдохновила ее дочь Камиллу заняться профилактикой этого заболевания как одним из направлений ее благотворительной деятельности.

Брюс умер в возрасте 89 лет в 2006 году.

Камилла с отцом Брюсом Шандом, 2003 год / Фото: Getty Images

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