Редкий кадр: как выглядело последнее фото живой принцессы Дианы из авто, в котором она погибла

В этом году уже исполнилось 27 лет со дня автокатастрофы в Париже, в которой разбилась принцесса Уэльская Диана.
В этот день принцесса Диана ехала со своим тогдашним бойфрендом Доди-аль-Файедом на Мерседес-Бенц S280 за рулем которого был Анри Поль. Водитель не справился с управлением и попал в аварию в туннеле Pont de l'Alma в Париже.
Принцесса ехала на заднем сидении вместе с Доди и они оба не были пристегнуты. На переднем сиденье вместе с водителем сидел телохранитель Тревор Риз-Джонс, единственный, кто выжил в этой аварии.
Фотография Жака Ланжевена была представлена как часть доказательств на расследовании Скотта Бейкера по факту аварии, в ходе которого присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди погибли из-за безрассудного вождения Анри Поля и преследовавших их папарацци.
Напомним, что Доди и водитель Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, а принцесса Диана была доставлена в парижскую больницу, где скончалась через несколько часов.
Ранее мы показывали, как сегодня выглядит место, где погибла принцесса Диана.
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