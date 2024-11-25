Редкий кадр: как выглядело последнее фото живой принцессы Дианы из авто, в котором она погибла

В этом году уже исполнилось 27 лет со дня автокатастрофы в Париже, в которой разбилась принцесса Уэльская Диана.

В этот день принцесса Диана ехала со своим тогдашним бойфрендом Доди-аль-Файедом на Мерседес-Бенц S280 за рулем которого был Анри Поль. Водитель не справился с управлением и попал в аварию в туннеле Pont de l'Alma в Париже.

Принцесса ехала на заднем сидении вместе с Доди и они оба не были пристегнуты. На переднем сиденье вместе с водителем сидел телохранитель Тревор Риз-Джонс, единственный, кто выжил в этой аварии.

Фотография Жака Ланжевена была представлена ​​как часть доказательств на расследовании Скотта Бейкера по факту аварии, в ходе которого присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди погибли из-за безрассудного вождения Анри Поля и преследовавших их папарацци.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед (оба частично видны на заднем сиденье), телохранитель Тревор Риз-Джонс (спереди слева) и водитель Анри Поль в Париже, 31 июля 1997 год / Фото: Getty Images

Напомним, что Доди и водитель Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, а принцесса Диана была доставлена в парижскую больницу, где скончалась через несколько часов.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как сегодня выглядит место, где погибла принцесса Диана.

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