Редкий кадр: Кейт и Уильяма сфотографировали на дорожке держащимися за руки

2 декабря принц и принцесса Уэльские посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize 2022 в MGM Music Hall, которая состоялась в Бостоне.

Принцесса Уэльская надела на мероприятие ярко-зеленое платье от бренда Solace, которое взяла на прокат и надела дорогой чокер с изумрудами, который ранее принадлежал принцессе Диане.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Это мероприятие практически "нобелевская" премия, только в области защиты окружающей среды. Вручается она ежегодно пяти победителям. В соответствии с экологичной тематикой мероприятия гостей попросили не покупать на вечер новые платья и костюмы, что и продемонстрировала принцесса Уэльская.

Фотографы сделали очень милый кадр на котором принц и принцесса Уэльские направлялись в зал, где проходила церемония, державшись за руки.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям как бы невзначай дотронулся до руки Кэтрин, вероятно, предлагая ей помощь, когда они вот-вот должны были войти в помещение и проходили по зеленой дорожке. И хотя пара никогда не держится на публике за руки, это выглядело очень мило с их стороны.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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