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Редкий кадр: король Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон в купальных костюмах на пляжном отдыхе
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII, герцог и герцогиня Виндзорские вели роскошный образ жизни и могли себе позволить отдых в Италии.
О жизни Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской сейчас снимается новый фильм. Нам попалось в архиве одно интересное фото Уоллис и ее мужа короля Эдуарда III, которым мы хотим поделиться.
На снимке, датированном 2 августа 1961 года, Уоллис и Эдуард VIII в купальных костюмах, прогуливаются по мелководью в Лидо в Венеции, в Италии, где на тот момент супруги находились на отдыхе.
Бывший король Англии одет в светлые шорты с полосками по бокам, а у него на лице маска для плавания. А его жена Уоллис Симпсон в купальном костюме, который сейчас больше напоминает короткий комбинезон или ромпер, но точно не купальник в классическом его виде. Также стоит отметить, что у Уоллис даже на пляже безупречная прическа, видимо герцогиня не планировала нырять, как ее муж.
Напомним, ранее мы показывали вам редкое пляжное фото княгини Монако Грейс Келли.