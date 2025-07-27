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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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545
Время на прочтение
1 мин

Редкий кадр: король Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон в купальных костюмах на пляжном отдыхе

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII, герцог и герцогиня Виндзорские вели роскошный образ жизни и могли себе позволить отдых в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

О жизни Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской сейчас снимается новый фильм. Нам попалось в архиве одно интересное фото Уоллис и ее мужа короля Эдуарда III, которым мы хотим поделиться.

На снимке, датированном 2 августа 1961 года, Уоллис и Эдуард VIII в купальных костюмах, прогуливаются по мелководью в Лидо в Венеции, в Италии, где на тот момент супруги находились на отдыхе.

Герцог и герцогиня Виндзорские / © Associated Press

Герцог и герцогиня Виндзорские / © Associated Press

Бывший король Англии одет в светлые шорты с полосками по бокам, а у него на лице маска для плавания. А его жена Уоллис Симпсон в купальном костюме, который сейчас больше напоминает короткий комбинезон или ромпер, но точно не купальник в классическом его виде. Также стоит отметить, что у Уоллис даже на пляже безупречная прическа, видимо герцогиня не планировала нырять, как ее муж.

Напомним, ранее мы показывали вам редкое пляжное фото княгини Монако Грейс Келли.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Король Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Король Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press

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