Редкий кадр: король Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон в купальных костюмах на пляжном отдыхе

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

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О жизни Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской сейчас снимается новый фильм. Нам попалось в архиве одно интересное фото Уоллис и ее мужа короля Эдуарда III, которым мы хотим поделиться.

На снимке, датированном 2 августа 1961 года, Уоллис и Эдуард VIII в купальных костюмах, прогуливаются по мелководью в Лидо в Венеции, в Италии, где на тот момент супруги находились на отдыхе.

Герцог и герцогиня Виндзорские / © Associated Press

Бывший король Англии одет в светлые шорты с полосками по бокам, а у него на лице маска для плавания. А его жена Уоллис Симпсон в купальном костюме, который сейчас больше напоминает короткий комбинезон или ромпер, но точно не купальник в классическом его виде. Также стоит отметить, что у Уоллис даже на пляже безупречная прическа, видимо герцогиня не планировала нырять, как ее муж.

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Напомним, ранее мы показывали вам редкое пляжное фото княгини Монако Грейс Келли.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / © Getty Images Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press Король Эдуард и Уоллис Симпсон / © Associated Press Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / © Associated Press