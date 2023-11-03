Редкий кадр: королеву Летицию папарацци сфотографировали за рулем

Королева Летиция с дочерью инфантой Софией попали под прицел фотографов, когда возвращались домой после празднования дня рождения принцессы Леонор.
Принцесса Леонор – старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI, 31 октября девушке исполнилось 18 лет. В этот особенный для себя день принцесса дала присягу на верность Конституции в присутствии семьи.
После официальных мероприятий в парламенте Мадрида семья собралась на приватном празднике. И именно после него, когда Летиция с младшей дочерью покидали Паласио-дель-Пардо, их и сфотографировали папарацци.
Летиция была за рулем, а ее дочь София сидела рядом на переднем сидении и улыбалась. Дамы о чем-то болтали. Был ли кто-то на заднем сидении авто не известно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что бабушку Леонор - королеву Софию не пригласили на церемонию приведения к присяге ее внучки. А вчера София и сама отмечала день рождения.
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