Редкий кадр: Меган Маркл показала, как выглядит ее дочь - принцесса Лилибет

Меган Маркл поделилась в Instagram новыми кадрами, на которых запечатлена ее дочь Лилибет.

На видео, которое Меган опубликовала в сторис, трехлетняя Лилибет играет с Сереной Уильямс, подругой Меган, с которой они дружат уже 10 лет.

"Когда тети приходят поиграть и отпраздновать! Люблю тебя @serenawilliams", — подписала Меган кадры.

Меган Маркл с дочерью Лилибет и Сереной Уильямс / Фото: Instagram Меган Маркл

На кадрах не видно лица Лилибет, но видно, что девочка одета в нежно-розовый комплект из леггинсов, украшенных цветочными деталями, и свитера с чем-то вроде 3D-аппликации спереди. Ее волосы были распущены и уложены в полухвост. Серена была одета в малиново-розовый спортивный костюм.

"Осталось 3 дня до начала вечеринки. Приглашаются все, @netflix", — добавила Меган во втором посте, имея в виду свой предстоящий документальный сериал "С любовью, Меган" из-за которого ранее уже вспыхнул скандал с фанатами Памелы Андерсон.

Меган Маркл и Серена Уильямс / Фото: Instagram Меган Маркл

На еще одном снимке Меган и Серена крепко обнимаются, причем Меган одета в темно-синий пижамный костюм.

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