Редкий кадр: Меган Маркл показала, как выглядит ее дочь - принцесса Лилибет

Меган Маркл поделилась в Instagram новыми кадрами, на которых запечатлена ее дочь Лилибет.
На видео, которое Меган опубликовала в сторис, трехлетняя Лилибет играет с Сереной Уильямс, подругой Меган, с которой они дружат уже 10 лет.
"Когда тети приходят поиграть и отпраздновать! Люблю тебя @serenawilliams", — подписала Меган кадры.
На кадрах не видно лица Лилибет, но видно, что девочка одета в нежно-розовый комплект из леггинсов, украшенных цветочными деталями, и свитера с чем-то вроде 3D-аппликации спереди. Ее волосы были распущены и уложены в полухвост. Серена была одета в малиново-розовый спортивный костюм.
"Осталось 3 дня до начала вечеринки. Приглашаются все, @netflix", — добавила Меган во втором посте, имея в виду свой предстоящий документальный сериал "С любовью, Меган" из-за которого ранее уже вспыхнул скандал с фанатами Памелы Андерсон.
На еще одном снимке Меган и Серена крепко обнимаются, причем Меган одета в темно-синий пижамный костюм.
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