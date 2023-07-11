Редкий кадр: Меган Маркл с дочерью Лилибет запечатлели в Монтесито

4 июля отмечали День Независимости Америки. Меган и Гарри посещали праздничные мероприятия по этому случаю и даже попали на видео.

В одном из Instagram-аккаунтов появилось видео, на котором видно, как Меган Маркл обнимает свою 2-летнюю дочь Лилибет Диану за руку, когда они вместе с другими людьми собрались посмотреть парад празднования Дня Независимости в их родном городе Монтесито.

Меган Маркл с дочерью Лилибет / Фото: instagram.com/rosewoodmiramarbeach

Кадры были сняты с автомобиля, движущегося вдоль парада, на них видно, как Меган улыбалась и махала рукой, а в руках у маленькой Лили два флага США.

Принц Гарри и 4-летний сын пары Арчи также присутствовали на параде, но в кадр попал только Гарри.

Лето Сассекские, веротяно, проведут в Монтесито. А вот принц и принцесса Уэльские вместе с тремя детьми отправятся в свою загородную резиденцию Анмер-Холл, подаренную им на свадьбу королевой Елизаветой II в 2011 году. Гарри и Меган же такой подарок от монарха тоже получили, но коттедж Фрогмор им пришлось вернуть обратно королю и короне.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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