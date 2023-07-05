Редкий кадр: принцессы Елизавета и Маргарет позировали для фото с любимыми корги

Принцессы Елизавета и Маргарет в детстве были очень близки, и почти всю жизнь старшая сестра поддерживала младшую.

Нам попался этот милый архивный кадр, который как раз был сделан в этот день – 5 июля 1936 года.

На фото 10-летняя принцесса Елизавета с пемброкширским корги на руках получает печенье от 6-летней принцессы Маргарет. Обе сестры одеты в клетчатые юбки и короткие кардиганы, а на ногах у них белые гольфы и кожаные туфли.

Принцессы Елизаветы и Маргарет / Фото: Associated Press

Всю свою длинную жизнь королева Елизавета II любила собак породы корги. Два ее последних питомца, подаренные сыном принцем Эндрю, провожали монарха в последний путь в сентябре 2022 года. Сейчас, к слову, собаки живут с принцем Эндрю и его экс-женой Сарой Йоркской в Royal Lodge.

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