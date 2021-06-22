Редкий кадр: с принцем Чарльзом произошел конфуз на мероприятии

Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла сегодня посещают разные мероприятия.

72-летний Чарльз посетил ферму в Чиппинг-Нортоне. Основатель FarmED Ян Уилкинсон продемонстрировал Его Королевскому Высочеству образцы почвы, которые используют на ферме.

Принц Чарльз / Getty Images

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Фотографы сделали забавный кадр, на котором Чарльз наклонился к почве и нюхает ее. На снимке видно, как редкие седые волосы едва прикрывают лысину старшего сына королевы Елизаветы II. Его "шевелюра" развевается на ветру. Кстати, ветер довольно часто портит прическу супруге Чарльза, герцогине Корнуольской Камилле. Дети принца Чарльза - старший Уильям и младший Гарри уже тоже теряют волосы.

Принц Чарльз / Getty Images

На другом снимке главный наследник британской короны стоит в поле, на нем серый костюм, белая рубашка и галстук цвета марсала с принтом в виде слонов. К пиджаку прикреплен цветок, а на лице у принца - солнцезащитные очки.

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Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла в Греции (11 фото)

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