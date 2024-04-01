Редкий кадр со свадьбы: как принцесса Диана и ее отец ехали в карете к собору Святого Павла

Диана родилась в семье британской знати и выросла рядом королевской семьей, которая часто гостила в Сандрингемском дворце.

Семья Спенсеров на протяжении нескольких поколений была тесно связана с британской королевской семьей, а бабушки Дианы – Синтия Спенсер, графиня Спенсер, и Рут Рош, баронесса Фермой, служили фрейлинами для у королевы-матери Елизаветы. Вероятно, это было одной из причин, почему королева Елизавета II так быстро дала согласие на брак своего старшего сына и наследника трона принца Чарльза с 20-летней леди Дианой.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей помолвки / Фото: Associated Press

Накануне свадьбы Чарльз еще и признался леди Ди, что не испытывает к ней тех же чувств, что и она к нему. Однажды во время вечеринки по случаю 21-го дня рождения принца Эндрю, Диана очень хотела потанцевать со своим будущим мужем, но Чарльз весь вечер просидел в своем кабинете и не спустился к гостям. Когда будущая принцесса вернулась домой, она была очень расстроена, так как долгое время Чарльз отсутствовал из-за поездки в Америку, но не проявил интерес к ней, когда вернулся. Тогда Диана заявила своему отцу, что не собирается возвращаться во дворец и намерена расторгнуть помолвку. Джон Спесер как раз и стал тем человеком, который сказал дочери, что было бы грубой невежливостью разорвать ее помолвку с будущим королем так близко к свадьбе".

Принцесса Диана и ее отец граф Спенсер в день ее свадьбы с принцем Чарльзом, 29 июля 1981 года / Фото: Associated Press

29 июля 1981 года 8-й граф Спенсер сопровождал дочь в карете на ее собственную свадьбу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Диана в своей биографии описывала, из-за чего больше всего нервничала на свадьбе с Чарльзом.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день свадьбы, 29 июля 1981 год / Фото: Associated Press

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