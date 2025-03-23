Редкий момент: как королева Елизавета II однажды пошутила над Трампом

Конституционная конвенция предписывает, что монарх должен оставаться нейтральным в любое время и что другие должны сохранять конфиденциальность своих разговоров с ним.

Однако Ее Покойное Величество однажды пошутила вместе с экспертом по природе сэром Дэвидом Аттенборо во время записи документального фильма ITV в садах Букингемского дворца.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Во время съемок в 2018 году вертолет прервал их разговор. Не в силах сдержать раздражение, королева Елизавета II сказала: "Почему они летают кругами, когда вы хотите поговорить?". Затем она съязвила: "Похоже на президента Трампа или президента Обаму", пишет express.co.uk.

Документальный фильм был выпущен в рамках специального выпуска под названием "Зеленая планета королевы". Представитель ITV заявил в то время: "Это редкая возможность увидеть, как королева неформально общается с сэром Дэвидом. Обсуждение затрагивает самые разные темы: от изменения климата до каштанов и подарков на день рождения".

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что королева Елизавета II говорила о Дональде Трампе публично.

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