Редкий момент: князь Альбер появился на публике за руку с женой княгиней Шарлин

14 марта князю Альберу II исполнилось 66 лет. По этому поводу вся семья собралась вместе.

Альбер II вместе со своей супругой княгиней Шарлин и двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой посетили празднования во дворце. Там прошла смена караула и выступление оркестра во дворе площади дворца.

Позже принц Жак и принцесса Габриэлла появились на балконе дворца вместе со своими отцом и матерью и поприветствовали доброжелателей во время мини-прогулки после выступления оркестра.

Снимками и видеороликом поделились на официальной странице княжеской четы в Instagram.

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Княгиня Шарлин выглядела великолепно в сером трикотажном платье и туфлях на каблуках, подобранных в тон наряду. Она шла, держа своего мужа за руку, что редкость для этой пары. Сам Альбер появился на публике в темно-синем костюме, рубашке и с галстуком. Их дети также были одеты красиво, принц Жак в пальто и брюки, а его сестра Габриэлла в молочно-белое пальто и платье. Они помогали отцу разрезать огромный торт на публике.

Напомним, ко дню рождения Шарлин во дворце испекли также огромный торт. Он был трехъярусный и с бабочками. Княгиня отпраздновала в январе 46-летие.

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