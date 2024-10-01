Редкий совместный выход: брутальный принц Уильям с бородой и стильный Дэвид Бекхэм посетили авиабазу ВВС

Они приехали, чтобы отпраздновать покупку нового жизненно важного вертолета для лондонской благотворительной организации Air Ambulance.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

Это ознаменовало успешное завершение благотворительной акции "Вперед, навстречу времени", в ходе которой было собрано более 21 миллиона долларов на финансирование двух новых вертолетов H135.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

И Уильям, и Дэвид оставили свои пожелания на вертолете. Уильям написал: "Хорошего полета!", а Бекхэм написал: "Спасибо. Летайте безопасно, с любовью, Дэвид Бекхэм". Они оба также позировали для фото с некоторыми членами экипажа.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

Во время своего визита принц Уильям встретился с пилотами, которые будут использовать новые вертолеты, узнав, как модернизированный самолет улучшит их работу. Он также имел возможность встретиться с инженерами Airbus, участвующими в проектировании и разработке вертолетов, а также со спонсорами и сторонниками, которые внесли свой вклад в успех кампании "Up Against Time".

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уэльский все еще носит бороду и, надо сказать, она ему очень к лицу. Он был одет в пиджак, голубую рубашку и брюки, а Дэвид Бекхэм - в синий костюм и белую рубашку верхние пуговицы которой расстегнул, а волосы уложил в стильную прическу.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

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