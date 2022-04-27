Редкий совместный выход: герцогиня Кейт и принцесса Анна посетили организации охраны материнства

Сегодня у королевской принцессы Анны и герцогини Кембриджской состоялся совместный выход.

Принцесса Анна - покровительница Королевского колледжа акушерок, и герцогиня Кейт - покровительница Королевского колледжа акушеров и гинекологов - вместе посетили штаб-квартиру RCM и RCOG в Лондоне.

Герцогиня Кембриджская и принцесса Анна / Getty Images

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40-летняя герцогиня Кэтрин была в овсяном платье Self Portrait за 400 фунтов стерлингов, сшитом специально на заказ. Наряд из крепа был дополнен приталенным жакетом с поясом. В тон наряду были подобраны туфли на каблуках и клатч, также герцогиня была в жемчужных украшениях.

71-летняя принцесса Анна была в темном пальто, в тон которому подобрала шарф и взяла с собой черную сумку.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

В 2018 году герцогиня стала покровительницей RCOG, а королевская принцесса является покровительницей RCM в течение 20 лет. Обе эти роли ранее выполняла королева Елизавета II.

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